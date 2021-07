Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

GALINHADA COM FAVA & ABACAXI CREMOSO

INGREDIENTES DA GALINHADA

1 frango caipira cortado nas juntas

500 gr. de arroz integral

500 gr. de fava fresca

2 xícaras de chá de salsão picado

2 tomates grandes maduros picados

1 cebola

500 gr. de ervilha torta

Sal, alho, e óleo a gosto

PREPARO

Cozinhe em separado a fava e o frango somente com água em panela de pressão até amaciarem.

Em uma caçarola grande refogue em óleo, o alho, cebola, tomate, entre com o arroz, misture bem junte a fava cozida, junte o salsão o frango, cubra com água do cozimento e deixe cozinhar, se necessário acrescente mais água aos poucos até o arroz amaciar.

Sirva acompanhado da ervilha torta refogada.

INGREDIENTES DO ABACAXI CREMOSO

1 abacaxi batido no liquidificador

2 xicaras de chá de açúcar cristal

1 colher de sopa de gelatina incolor

1 colher de sopa de gengibre picado

1 lata de creme de leite

PREPARO

Cozinhe junto com o açúcar, o abacaxi e gengibre passados pelo processador, até virar um doce, acrescente a gelatina dissolvida em água, o creme de leite, continue o cozimento até incorporar e sirva gelado, decorado com hortelã e cereja.