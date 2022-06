Gás de cozinha está mais caro em Poços de Caldas

Uma nova pesquisa de preços do Procon indica mais um aumento de preços do botijão de gás. O preço mais caro identificado foi R$ 128 para entrega e de R$ 125 para retirada. A pesquisa abrange 15 estabelecimentos de Poços de Caldas.

O preço subiu tanto para retirada no depósito como para a entrega, respectivamente, 0,33% e 0,19%, em relação à pesquisa realizada no mês passado.

O Procon comparou também os preços em relação a junho de 2021 e verificou que houve aumento de 32,15% para retirada e de 31,18% para entrega.

