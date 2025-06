Gás de cozinha fica mais barato para entrega

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon de Poços divulgou a nova pesquisa de preço do gás de cozinha. De acordo com o órgão, o valor do botijão caiu 0,12% para entrega. Já para retirada, o preço teve leve alta de 0,51%. A comparação é com o mês anterior.

Ao todo, foram pesquisados 15 estabelecimentos da cidade, com preços entre R$ 109 (retirada) e R$ 125 (entrega), uma variação de 14,68%

Acesse a pesquisa completa:

pesquisa-de-gas-junho-2025