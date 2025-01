Gás de cozinha tem queda no preço

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço do botijão de gás. Houve queda neste mês de janeiro. O preço do gás de cozinha caiu 0,52% para retirada no depósito e 0,21% para entrega em relação à pesquisa realizada em dezembro do ano passado.

Os preços variam de R$ 110 a R$ 125.

Ao todo, foram pesquisados 12 estabelecimentos de Poços de Caldas.

Confira a pesquisa abaixo. Na página do Procon, você tem acesso a todas as pesquisas de preço realizadas pelo órgão de defesa do consumidor.

PESQUISA-DE-GAS-ATUALIZADA-janeiro-2025