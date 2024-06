Gás de cozinha tem queda no preço

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço do botijão de gás. O levantamento apontou uma redução de 0,22% pra retirada no depósito. Já para entrega, os valores permaneceram estáveis.

O menor preço encontrado foi R$ 105 (retirada) e, o maior, R$ 115 (entrega).

Ao todo, foram consultados 13 estabelecimentos.

Acesse a pesquisa abaixo.

PESQUISA-DE-GAS-ATUALIZADA-junho-2024-1

