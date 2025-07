Gasolina e etanol têm queda de preço

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço de combustíveis. Ao todo, 33 estabelecimentos foram consultados na cidade. De acordo com o levantamento, gasolina e etanol estão mais baratos.

Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol caíram, respectivamente, 0,16%, 0,17% e 1,46%. Já os preços do diesel comum e do diesel S10, subiram, respectivamente, 0,17% e 0,32%.

A variação de preço de um posto para outro é grande. A maior diferença é no preço do etanol.

Gasolina aditivada

Menor preço: R$ 5,78

Maior preço: R$ 6,93

Variação: 19,90%

Gasolina comum

Menor preço: R$ 5,74

Maior preço: R$ 6,53

Variação: 13,76%

Etanol

Menor preço: R$ 3,89

Maior preço: R$ 4,99

Variação: 28,28%

Diesel

Menor preço: R$ 5,68

Maior preço: R$ 6,38

Variação: 12,32%

Diesel S10

Menor preço: R$ 5,69

Maior preço: R$ 6,89

Variação: 21,09%

Acesse abaixo a pesquisa completa.

combustiveis-julho-2025

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.