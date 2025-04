GCM apreende adolescentes por pichação nas Thermas Antônio Carlos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos na noite desta segunda-feira, 21, após serem flagrados pichando o prédio das Thermas Antônio Carlos, no centro de Poços de Caldas. A ação ocorreu por volta das 20h, após uma denúncia recebida pela Central de Operações da Guarda Civil Municipal (GCM).

Com base nas características informadas, as equipes da GCM localizaram os suspeitos nas proximidades do local. Durante a abordagem, foi encontrada uma lata de spray azul com um dos jovens. Ao serem questionados, ambos confessaram a prática da pichação.

Por se tratarem de menores de idade, os responsáveis legais foram acionados e compareceram ao local. Eles foram cientificados sobre o ocorrido e assinaram um termo de responsabilidade, comprometendo-se também a arcar com os prejuízos causados ao patrimônio público.