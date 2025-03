GCM de Poços de Caldas recebe porte de arma de fogo em cerimônia oficial nesta terça (25)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira (25), será realizada a cerimônia de entrega do porte de armas de fogo para os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas que concluíram com êxito o curso de atualização de técnicas e procedimentos, além da capacitação em armamento e tiro. A solenidade contará com a presença do prefeito Paulo Ney e diversas autoridades da área de segurança pública.

Atualmente, a GCM do município é composta por 65 profissionais, dos quais 33 passarão a contar com o porte de arma de fogo. Para garantir a segurança e a aptidão dos agentes, o processo incluiu várias etapas rigorosas, como testes psicológicos e treinamentos específicos, assegurando que os guardas estejam devidamente preparados para o uso do armamento durante o serviço.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Conde Maria, destacou a relevância da posse de arma para os agentes. “A concessão do porte de armas representa um grande avanço na segurança da cidade e na atuação da GCM, permitindo que os guardas estejam mais bem preparados para enfrentar situações de risco e proteger a população”, afirmou.

Nos últimos anos, a Guarda Civil Municipal tem crescido significativamente em todo o Brasil. O aumento de 35% no efetivo nacional e de 40% nos investimentos públicos destinados às guardas municipais demonstram o fortalecimento dessas corporações. A legislação federal, especialmente a Lei nº 13.022/14, que regulamenta as guardas municipais, e a Lei nº 13.675/18, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, reforçam a importância dessas instituições. Além disso, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, como a ADPF 995/23, ressaltam a evolução e o papel essencial das guardas civis no cenário atual.

Com esse avanço, a GCM de Poços de Caldas se fortalece como uma instituição de segurança pública cada vez mais preparada para atuar na proteção da comunidade e no combate à criminalidade.