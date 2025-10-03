GCM ganha novo instrutor credenciado de armamento e tiro

03out

GCM ganha novo instrutor credenciado de armamento e tiro

Por Notícias

Atualizado em 3 de outubro de 2025

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas passou a contar com mais um integrante credenciado como Instrutor de Armamento e Tiro. O GCM Renato recebeu, nesta sexta-feira (03/10), autorização da Polícia Federal para atuar como instrutor na corporação.

Com a nova certificação, a GCM passa a ter dois instrutores credenciados – Renato e Franselmo – responsáveis por ministrar cursos, realizar exames e emitir laudos de aptidão para os demais integrantes.

arquivo TV Poços

Atualmente, a GCM do município é composta por 65 profissionais, dos quais 33 já passam a contar com o porte de arma de fogo. Para garantir a segurança e a aptidão dos agentes, o processo incluiu várias etapas rigorosas, como testes psicológicos e treinamentos específicos, assegurando que os guardas estejam devidamente preparados para o uso do armamento durante o serviço.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Conde Maria, destacou a relevância da posse de arma para os agentes. “A concessão do porte de armas representa um grande avanço na segurança da cidade e na atuação da GCM, permitindo que os guardas estejam mais bem preparados para enfrentar situações de risco e proteger a população”, afirmou.

arquivo TV Poços

“Isso demonstra o cuidado e profissionalismo com que tratamos a questão do armamento dos nossos integrantes, evidenciando a capacidade técnica dos GCMs e sua competência durante os cursos, onde sempre se destacam. A partir de agora, contamos com dois instrutores credenciados para essa função. Parabéns aos GCMs Franselmo e Renato. Profissionalismo acima de tudo”, destacou o Comandante Bastos.

 

