GCMs de Poços e Conceição Aparecida em ação conjunta

Atualizado em 29 de julho de 2025

Nesta terça-feira (29), a Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas recebeu agentes da GCM de Conceição Aparecida para a realização de um estágio técnico, com foco no trabalho desenvolvido pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) e no patrulhamento ostensivo realizado na cidade.

A programação do dia foi encerrada com uma operação conjunta, que contou com a participação do comandante Marcelo Gavião Bastos. A equipe atuou em pontos considerados críticos do município, reforçando a presença das forças de segurança e promovendo a integração entre as corporações.

Durante a operação, diversos indivíduos foram abordados com base em fundadas suspeitas. Apesar disso, nada de ilícito foi localizado.