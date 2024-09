Gestão de Alto Impacto será tema de palestra em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa do Sebrae Minas é gratuita, e tem o objetivo de estimular novas práticas e potencializar o comportamento empreendedor

Estão abertas, em Poços de Caldas, no Sul do estado, as inscrições para a palestra gratuita “Gestão de Alto Impacto”. Promovida pelo Sebrae Minas, em parceria com o Instituto Credicitrus, a iniciativa é direcionada para donos de pequenos negócios que buscam potencializar o seu comportamento empreendedor. As inscrições são limitadas e podem ser feitas aqui ou pelo telefone (35) 3690-5120.

Os participantes terão acesso às técnicas que potencializam as dez características do comportamento empreendedor: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; comprometimento; exigência de qualidade e eficiência; riscos calculados; estabelecimento de metas; busca de informações; planejamento e monitoramento sistemático; persuasão e redes de contato; independência e autoconfiança.

Além disso, os empreendedores que assistirem a palestra terão a oportunidade de fazer parte de uma turma exclusiva do Empretec, com condições especiais. O seminário possui metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo aplicado com exclusividade, no Brasil, pelo Sebrae. As atividades serão realizadas no período de 21 a 26 do outubro.

Para o analista do Sebrae Minas Fabricio Skiesk Moreira, esta é uma oportunidade para os donos de pequenos negócios acessarem novas estratégias de gestão e práticas diárias que irão promover crescimento sustentável e inovação em suas empresas. “O evento vai estimular novos insights em relação ao comportamento empreendedor de cada um dos participantes, a fim de que alcancem resultados cada vez mais expressivos”, diz.

Serviço:

Palestra “Gestão de Alto Impacto” em Poços de Caldas

Data: 4 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Agência Sebrae (Rua Marechal Deodoro, 274 – Centro)

Inscrições: neste formulário

Informações: (35) 3690-5120