Gian e Giovani reúne cerca de 15 mil pessoas em “Arraiá na Praça”

Em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas o “Arraía na Praça” abriu o primeiro dia de atividades com a dupla: Gian e Giovani, um dos artistas sertanejos mais tocados da história do rádio brasileiro, levando cerca de 15 mil pessoas no Parque Municipal Antônio Molinari, segundo a Polícia Militar.

Das vozes mais graves do Brasil, Gian e Giovani levantou o público com sucessos garantidos como : O Grande Amor da Minha Vida (Convite de Casamento), Mil Corações, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer, Espuma da Cerveja, 1, 2, 3 . A dupla que lançou 18 álbuns, três DVDs e já venderam mais de 10 milhões de discos, levantou a multidão e colocou todos para dançar. Parabenizaram Poços de Caldas , eles que já estiveram na cidade em diversas ocasiões e esperam voltar .

Devido a quantidade de pessoas a segurança estava reforçada. o secretário de Defesa Social, Rafael Conde ressalta que o evento foi um sucesso, sem problemas devido ao apoio da GCM, Agentes de Trânsito e Polícia militar de Minas Gerais, que garantiram a segurança dentro e fora do parque.

Famílias, crianças, jovens e adultos, a festa contou com a população de Poços de Caldas e região. Diversas barraquinhas com comidas típicas juninas, a partir do trabalho desenvolvido por Escolas e CEI’s Municipais com inúmeras gostosuras juninas também deram aquele toque especial na noite.

Além de toda comida típica, música boa e gente animada, a festa foi um sucesso. A programação ainda é composta por várias atrações locais com enfoque na valorização do artista de Poços de Caldas, e que compõe toda a programação musical e artística desenvolvida em todos os dias de festa, com teatros, apresentações e vários shows.

O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca ressalta que o primeiro dia foi muito positivo , todos saíram satisfeitos e uma festa de qualidade, comportando todas as pessoas e com a proibição da entrada no Arraiá na Praça com garrafas de vidro, latas de alumínio, e materiais perfurocortantes em geral, essa medida que foi tomada com objetivo principal em zelar pela segurança de todos os frequentadores, e também daqueles que trabalham durante a festa, ajudou e muito no controle da festa.

Tem mais 3 dias pela frente e é uma festa para a família de diversão e tradição .