GM apreende mochila com 11 celulares no Cemitério Municipal, ao lado do presídio

Uma equipe da Guarda Civil apreendeu uma mochila com 11 celulares e outros itens no Cemitério Municipal na tarde desta quarta-feira (3). Os GMs faziam ronda nas imediações e foram informados por servidores do cemitério que havia uma mochila abandonada perto de um túmulo.

Além dos celulares, a Guarda Municipal encontrou dentro da mochila nove carregadores, quatro baterias, dois fones de ouvido, um carretel de linha pesca e 12 pacotes fechados de fumo. Todo o material estava enrolado com a linha.

Segundo o diretor da GM, Marcelo Bastos, alguém provavelmente ia lançar os celulares e o resto pelo muro do presídio, que fica ao lado, mas fugiu quando os servidores apareceram. A GM encaminhou os itens para a Delegacia de Polícia Civil.

