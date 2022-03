Governador de Minas Gerais parabeniza Caldense pela campanha no Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, gravou uma mensagem de voz direcionada ao presidente da Caldense, Rovilson Ribeiro, parabenizando o desempenho e a campanha da Caldense no Campeonato Mineiro 2022. A Veterana está disputando a semifinal do estadual diante do Atlético-MG, um dos mais fortes times brasileiros atualmente. Com isso, a equipe alviverde está ajudando a divulgar o nome de Poços de Caldas e de Minas Gerais em todo o território nacional.

No áudio, Romeu Zema diz o seguinte: “Rovilson, estou mandando esta mensagem para te dar os parabéns pelo desempenho da Caldense nesse campeonato, o que demonstra que é possível ser sério, que é possível fazer um bom trabalho no futebol. E que a Caldense continue levando o nome de Poços de Caldas para longe, não só aqui em Minas, como para o Brasil. Fico muito orgulhoso de termos um time bem gerenciado, com pessoas sérias e competentes. Muito sucesso, um grande abraço”, disse o Governador.

Rovilson Ribeiro agradeceu as palavras e atribuiu os bons resultados à dedicação de todos os colaboradores do clube. “Essa homenagem é para toda a diretoria do clube, conselho, diretoria do departamento de futebol, atletas comissão técnica, jogadores, funcionários e colaboradores, pois existe um trabalho muito forte realizado em conjunto por todas essas pessoas e ficamos felizes pelo reconhecimento”, comentou o presidente da Veterana.