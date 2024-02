Governador Romeu Zema marca presença em Poços de Caldas para assinatura de investimento australiano

O governador Romeu Zema chegou a Poços de Caldas nesta quinta-feira, 29, para um evento significativo que promete impulsionar o desenvolvimento local. O foco da visita é a assinatura de um protocolo de investimentos com a Viridis Mineração e Minerais, uma proeminente empresa australiana que escolheu a cidade mineira para implantar o novo projeto. O governador foi recebido pelo prefeito, Sérgio Azevedo e demais autoridades, que discutem demandas da cidade.

A assinatura acontece no Palace Casino e sela o compromisso da Viridis com o estado de Minas Gerais, mediante um investimento da ordem de R$ 1,35 bilhão destinado ao beneficiamento e tratamento de elementos de terras raras. A iniciativa não só promete consolidar a posição de Minas Gerais como um hub de mineração e tecnologia de ponta, mas também trará benefícios diretos à população local, com a criação de aproximadamente 120 empregos permanentes.

O projeto da Viridis Mineração e Minerais é visto como um marco para Poços de Caldas e para o estado, destacando-se pela sua importância estratégica no setor de mineração e pelo potencial de gerar desenvolvimento econômico sustentável. Elementos de terras raras são cruciais para diversas aplicações industriais, incluindo a fabricação de eletrônicos, ímãs poderosos e tecnologias de energia limpa, posicionando Minas Gerais no mapa global como um fornecedor crítico desses materiais essenciais.

Além de participar da cerimônia de assinatura, o governador Romeu Zema tem agendada uma visita à Lamesa, uma recém-inaugurada fábrica na região especializada na produção de cabos e fios de cobre e alumínio. Esta visita sublinha o interesse do governo estadual em apoiar e promover o crescimento de indústrias que contribuam para a diversificação econômica de Minas Gerais.

