Governador Romeu Zema se reúne com empresários em Poços de Caldas

Nesta quinta-feira, 19 de setembro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, realizou um encontro com empresários da região no Teatro do Palace Casino, em Poços de Caldas. Durante seu discurso, Zema destacou os avanços econômicos do estado nos últimos anos e enfatizou a importância da parceria entre o governo e a iniciativa privada.

O governador anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais alcançou a marca de 1 trilhão de reais em 2023, representando 9,5% do PIB nacional. Essa cifra, segundo Zema, reflete o crescimento e o potencial econômico do estado. O encontro teve como objetivo fortalecer laços e promover iniciativas que impulsionem ainda mais o desenvolvimento regional.