Governo anuncia convocação de 217 policiais civis para 2021

Nessa segunda-feira (30/11), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) comemorou o anúncio, feito pelo Governo do Estado, da convocação de mais 217 policiais civis excedentes dos concursos de delegados e escrivães. As nomeações estão previstas para os meses de janeiro e julho de 2021.

Anteriormente, a PCMG apresentou ao governo estudos técnicos, realizados pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF), expondo o quadro de vacância (atual e previstos). Entre as carreiras policiais, cujos concursos estão em andamento, o governo optou, neste momento, em convocar escrivães, já que a taxa de ocupação desses profissionais é a mais baixa, com apenas 49,79% do efetivo previsto em Lei, seguida de delegados, com taxa de ocupação de 54,96%.

Conforme definido pelo Governo de Minas, serão nomeados 152 escrivães, sendo 76 em janeiro de 2021 e outros 76 no mês de julho, e 65 delegados. Para o cargo de delegado, serão convocados 33 também em janeiro de 2021 e mais 32 no mês de julho. Esses profissionais, ao final do curso de formação técnico-profissional, serão designados para delegacias em todo o estado.

O chefe da PCMG, Wagner Pinto de Souza, agradeceu ao governador o esforço que vem sendo empreendido para aumentar o efetivo da instituição. “Mesmo enfrentando uma grave situação financeira, o governador tem apoiado de forma irrestrita a tão necessária reestruturação da Polícia Civil de Minas Gerais”.

Em 2020, 112 escrivães e 25 delegados, nomeados pelo Governo de Minas, concluíram o curso de formação e foram designados para as delegacias de polícia civil em todo o estado, além de outros 67 investigadores. Já em 2019, 79 delegados passaram a integram os quadros da PCMG, e no mesmo ano, as delegacias também receberam 382 investigadores de polícia.