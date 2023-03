Governo começa a pagar novo Bolsa Família nesta segunda-feira com valor médio de R$ 670

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O governo federal começa nesta segunda-feira (20) os pagamentos do novo Bolsa Família com valor médio de R$ 670.

O programa foi reformulado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), o programa havia sido rebatizado de Auxílio Brasil.

As datas são determinadas pelo Número de Identificação Social (NIS) — entenda o que é e como consultar o número. Veja abaixo o calendário de pagamento:

20 de março – NIS com final 1

21 de março – NIS com final 2

22 de março – NIS com final 3

23 de março – NIS com final 4

24 de março – NIS com final 5

27 de março – NIS com final 6

28 de março – NIS com final 7

29 de março – NIS com final 8

30 de março – NIS com final 9

31 de março – NIS com final 0

O governo estima que 694.245 mil famílias que preenchiam os requisitos, mas não estavam na lista de beneficiários, passem a receber os valores. Também há 1,5 milhão de famílias da lista de beneficiários que serão excluídas por não se enquadrarem no critério de renda.

O programa prevê ainda o pagamento de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Segundo o governo, 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária receberão o dinheiro já neste mês, o que representa um investimento de R$ 1,33 bilhão para o grupo.

A folha de pagamento de março tem o maior valor da história. Serão investidos R$ 14 bilhões em 21,19 milhões de famílias beneficiárias.

Fonte: G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino