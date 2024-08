Governo de Minas abre concurso com 255 vagas para carreiras policiais

Foram abertas 54 vagas para delegado de polícia, 165 para investigador de polícia, dez para médico-legista e 26 para perito criminal

O Governo de Minas publicou, nesta terça-feira (20/8), quatro editais para os concursos públicos destinados ao provimento de cargos das carreiras policiais da instituição.

Ao todo, serão disponibilizadas 255 vagas, sendo 54 para Delegado de Polícia, 165 para Investigador de Polícia, dez para Médico-Legista, e 26 para Perito Criminal.

As inscrições podem ser realizadas dos dias 21/10 a 19/11, pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcmg24. O valor da taxa de inscrição é de R$ 220 para delegado e médico-legista, R$ 105 para perito e R$ 85 para investigador.

Vencimentos

Para o cargo de delegado de polícia, o vencimento é de R$14.931,31; para médico-legista e perito criminal, de R$ 11.547,07, e para a carreira de investigador de polícia, de R$ 5.332,62. A carga horária é de 40 horas semanais.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 26/1/2025.

Com a publicação dos editais, a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), delegada-geral Letícia Gamboge, faz um convite a todos os aspirantes a ingressarem na instituição. “Esperamos que você, que estava ansioso por essa notícia, que faça a sua inscrição, que estude, que se prepare bastante e que venha fazer parte da Polícia Civil”.

Confira os editais abaixo:

Delegado de Polícia – clique aqui;

Médico-Legista – clique aqui;

Perito Criminal – clique aqui;

Investigador de Polícia – clique aqui.

Fonte: Agência Minas

