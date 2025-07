Governo de Minas abre inscrições para novo concurso da Educação com 13.795 vagas

Atualizado em 22 de julho de 2025

Certame contempla diversas carreiras da rede estadual; inscrições vão até 21/8 e pedidos de isenção da taxa podem ser feitos até quinta-feira (24/7)

O Governo de Minas, por meio das secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag), abriu nesta segunda-feira (21/7), as inscrições para o novo concurso público da Educação.

O edital disponibiliza 13.795 vagas em todo o estado, com oportunidades para professores, especialistas, analistas e técnicos da educação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 16h do dia 21/8, no site da Consulplan, banca organizadora do certame.

“São quase 14 mil novos profissionais que vão contribuir e muito para continuarmos a melhorar a qualidade do ensino em Minas, dando melhores condições para os nossos estudantes mostrarem, cada vez mais, a capacidade deles”, afirma o governador Romeu Zema.

“É uma grande oportunidade para quem quer fazer parte dessa transformação na educação mineira”, destaca o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga. O concurso contempla vagas em todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), além da Unidade Central da SEE/MG, localizada na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. Os cargos disponíveis são: Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Técnico da Educação (TDE), Analista da Educação Básica (AEB), Analista Educacional (ANE) e Analista Educacional na função de Inspeção Escolar (ANE/IE).

“O concurso busca valorizar o quadro de funcionalismo da Educação e garantir a qualidade do ensino em Minas Gerais. Esses profissionais irão contribuir com o Estado e com a formação dos estudantes mineiros”, reforça a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten.

Reserva e taxa de isenção

Além da ampla oferta de vagas, o edital prevê cadastro reserva para diversos cargos e regionais contemplados. O certame também garante a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a Lei Estadual nº 11.867/1995.

O prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição segue aberto até a próxima quinta-feira (24/7). Todos os detalhes estão disponíveis nos sites da Consulplan e da Secretaria de Educação.

Novas nomeações

Também no último sábado (19/7), o Governo de Minas, por meio da SEE/MG e da Seplag, publicou no Diário Oficial de Minas Gerais, um novo lote de nomeações do último concurso, regido pelo Edital Seplag/SEE nº 3/2023.

Foram contemplados 33 aprovados excedentes, sendo 15 Analistas Educacionais, 14 Analistas Educacionais na função de Inspeção Escolar e 4 Professores da Educação Básica. Todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas já foram nomeados, e o Governo segue convocando onde ainda há aprovados, dentro do prazo de validade do concurso.

Segundo a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Santos, a meta é consolidar uma rede composta majoritariamente por servidores efetivos. “Nosso objetivo é compor o quadro de pessoal da Educação com o máximo possível de servidores concursados. Isso traz segurança aos profissionais e estabilidade à rede estadual para a implementação e continuidade das políticas públicas educacionais”.

Com essa nova publicação, o Governo de Minas chega a mais de 6,8 mil nomeações, totalizando 27.818 desde o início desta gestão, contemplando diversos editais.

Fonte: Agência Minas