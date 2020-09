Governo de Minas afirma que Covid-19 segue tendência de queda no estado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Apesar de os números indicarem redução da doença, secretário de Saúde reforça importância da prevenção e alerta que estado segue em meio à epidemia

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os números da covid-19 no estado seguem indicando tendência de queda. O assunto foi abordado em coletiva desta segunda-feira (14/09), pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, que apresentou análises gráficas da curva de notificação de óbitos e também a curva da data de ocorrência dos óbitos.

“Podemos observar que nos dois casos já estão começando a cair. E essa curva fica mais clara quando olhamos pela data de ocorrência”, destacou o secretário.

O secretário destacou, também, que no gráfico que apresenta o acumulado de óbitos durante a semana, o maior número de ocorrências se deu até o dia 25/7, fim da semana epidemiológica de número 30.

“De lá para cá, temos uma tendência de queda e isso, a cada dia, se configura numa possível indicação de redução da epidemia no estado”, afirmou Carlos Eduardo Amaral.

Atenção aos cuidados para prevenção devem ser mantidos

Apesar de as análises feitas pela SES-MG quanto à situação da covid-19 no estado indicarem uma possível redução nos números da doença, o secretário de Saúde alertou que os protocolos sanitários para prevenção, seguem inalterados.

“Algumas pessoas têm confundido a possibilidade de se ter alguma flexibilização com a não necessidade de adoção aos protocolos sanitários. Reforçamos que esses protocolos se mantêm. Ou seja, qualquer atividade a ser realizada precisa necessariamente acontecer tendo como base o protocolo sanitário. Por isso, o estado sinaliza com muita clareza, por meio do Minas Consciente, em que onda as diferentes regiões estão” explicou.

O secretário de Estado adjunto Marcelo Cabral pontuou que todas as providências pertinentes ao estado para o enfrentamento da epidemia foram cumpridas e o monitoramento permanente da situação segue ocorrendo. “Entretanto, é indispensável que as normas definidas pelo estado, para conduzir o cenário da melhor maneira possível, repercutam na esfera do indivíduo, responsável por seguir as determinações”.

De acordo com Carlos Eduardo Amaral, as orientações para prevenção à cvid-19 seguem sendo fundamentais.

“Embora estejamos apresentando um bom desempenho, nós continuamos em meio a uma epidemia de coronavírus. Por isso, precisamos manter o controle ao longo de todo o verão. Não é aceitável que haja aglomeração ou que as pessoas se reúnam sem um mínimo cuidado. Reforçamos que o ideal é usar máscara ao máximo, lavar as mãos com freqüência, usar álcool gel e manter o distanciamento social. Se isso for feito, continuaremos a ter um controle adequado da epidemia. Do contrário, teremos um aumento de caso e consequentemente os indicadores do Minas Consciente nos mostrarão que haverá a necessidade de retorno nas ondas”, concluiu o Secretário de Estado de Saúde.