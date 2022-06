Governo de Minas aprova incentivo fiscal para setor de água mineral

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Comissão de Política Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) aprovou, em reunião realizada nesta sexta-feira (24/6), Tratamento Tributário Setorial (TTS) para o segmento de água mineral. O incentivo fiscal reduz a carga tributária do produto originário de fonte mineira e envase no Estado, mediante a celebração de protocolo de intenções e solicitação de regime especial de tributação (RET), com compromisso de manutenção da arrecadação.

Com esse incentivo fiscal, o Estado tem a expectativa de que as indústrias mineiras possam ser competitivas em relação à água mineral proveniente de outras unidades da federação e, com isso, possam fazer investimentos e gerar mais empregos em Minas Gerais.

Para aderir ao TTS, os contribuintes do setor devem solicitar à SEF o Protocolo de Intenções Simplificado e Regime Especial de Tributação, nos termos da legislação vigente.