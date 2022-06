Governo de Minas lança chamamento público para doação de projetos de energia fotovoltaica para a Cidade Administrativa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o objetivo de estabelecer parcerias e fomentar soluções inovadoras para o Estado, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) divulgou, no último mês, o edital de Chamamento Público Seplag/CGCRP nº 02/2022, que busca a elaboração do serviço de modelamento técnico para construção de centrais fotovoltaicas de energia elétrica na Cidade Administrativa, sede do Executivo mineiro, com foco na sustentabilidade e na diminuição dos gastos com energia elétrica.

O objetivo do chamamento público é que fornecedores apresentem, na forma de doação, projetos para geração de energia por meio de painéis fotovoltaicos a serem instalados nas coberturas dos prédios Minas e Gerais e no estacionamento do complexo. O projeto selecionado receberá o selo Amigo de Minas, certificado que representa a contribuição em projetos prioritários para o Estado.

O projeto irá subsidiar futuras instalações de geração de energia limpa para a Cidade Administrativa, de forma sustentável e gerando redução de custo com faturas de energia elétrica.

Os interessados terão até o dia 18/7 para apresentarem as propostas de projeto. Mais informações estão disponíveis no edital.