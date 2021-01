Governo de Minas recebe novo lote de seringas para vacinação contra Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governo de Minas recebeu nesta quarta-feira (6/1) mais um lote com aproximadamente 600 mil seringas agulhadas que serão utilizadas para a vacinação contra a covid-19 no estado.

O carregamento faz parte das 50 milhões de unidades adquiridas de forma antecipada pelo governo mineiro, seguindo o Plano Estadual para Vacinação contra a doença. Deste total, 20 milhões já chegaram à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em Belo Horizonte, que já iniciou a distribuição aos municípios mineiros. O material será encaminhado às cidades por meio das superintendências e regionais de Saúde.

“Minas Gerais sai na frente e está pronta para quando a vacina chegar. Chegaram mais 600 mil seringas agulhadas no Estado. Agora, são mais de 20 milhões de unidades, que começaram a ser distribuídas para o interior hoje mesmo. Lembro que foram adquiridas no ano passado 50 milhões de seringas e agulhas pelo Governo do Estado”, disse o governador.

Com a elaboração do Plano de Contingenciamento, ainda em setembro do ano passado, o Governo de Minas se organizou e se estruturou antecipadamente para garantir mais agilidade na aplicação das vacinas na população mineira assim que o governo federal iniciar a distribuição dos imunizantes.

Além das 50 milhões de seringas agulhadas, também foram adquiridas 617 câmaras refrigeradas para o armazenamento das vacinas.

Resultados

Graças às ações de prevenção e combate à covid-19, Minas segue como o estado brasileiro com a menor taxa de mortalidade da doença por milhão de habitantes. Desde o início da pandemia, uma série de medidas foi tomada com antecedência, como ampliação de leitos de UTI (de 2.072 em fevereiro para cerca de 3.900 atualmente), distribuição de 1.047 respiradores aos municípios e investimento de R$ 2,2 bilhões no combate à doença.

Alerta

O Governo de Minas também continua orientando a população mineira em relação aos cuidados a serem mantidos para controle da covid-19, em atenção ao aumento dos índices de transmissão da doença. A recomendação é sempre usar máscara, evitar aglomerações e fazer a higienização constante das mãos.