Gramado do CT e Ronaldão passam por melhorias e Caldense treina no Bandolão

A Caldense realizou um coletivo na manhã desta sexta-feira (28), no Estádio Benedito Bandola de Oliveira, o Bandolão. O local foi utilizado pois o campo principal do Ninho dos Periquitos está passando por um processo de compactação para planificação do solo e o Ronaldão também está recebendo manutenção no gramado, principalmente adubação e irrigação.

A movimentação comandada pelo técnico Marcus Paulo Grippi foi muito positiva. “Hoje abrimos mais o campo e pudemos observar o comportamento tático que estamos trabalhando. Fizemos algumas jogadas de transição ofensiva e estou gostando da postura dos atletas, eles estão se dedicando muito nos treinos e assimilando bem nossa ideia de jogo” – disse o treinador.

Além dos 13 jogadores já anunciados que integram o elenco alviverde, cerca de outros 15 atletas da parceria com um grupo de empresários estão treinando com o plantel. Porém ainda não tiveram os nomes divulgados pois alguns podem retornar ao Grêmio Osasco. Da mesma forma, alguns que estão no time paulista podem chegar à Veterana. Outros jogadores pontuais também tem treinado com o Verdão e aguardam regularização da documentação e assinatura do contrato para serem anunciados.

A Veterana tem a estreia na Série D marcada para o dia 19 ou 20 de setembro fora de casa contra o vencedor de Tocantinópolis e Brasiliense. Integram também o grupo do Verdão: Atlético de Alagoinhas-BA, Bahia de Feira-BA, Gama-DF, Palmas-TO, Villa Nova-MG e Tupynambás-MG.