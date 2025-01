Gramado do Ronaldão começa a ser preparado para receber eventos esportivos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A recuperação da grama do estádio municipal Ronaldo Junqueira está em andamento. O trabalho havia sido interrompido por conta da chuva dos últimos dias e foi retomado nesta semana.

Entre as ações programadas para deixar a grama do Ronaldão em bom estado para receber partidas dos campeonatos profissionais estão adubação, topdressing, aplicação de herbicida e irrigação, além do corte, que já tinha sido iniciado.

O serviço é feito pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com as associações dos times locais. “Queremos deixar o estádio preparado da melhor forma possível”, destaca o diretor de políticas públicas esportivas e lazer da secretaria, Israel Pereira.

Laudos

Além dos cuidados com o gramado, também está sendo feito um trabalho de obtenção dos laudos de segurança exigidos pela Federação Mineira de Futebol, que devem ser entregues até 30 dias antes do início do Campeonato Mineiro Módulo 2. Os laudos são obrigatórios e precisam ser renovados anualmente, incluindo o do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Crea e Vigilância Sanitária.

Mineiro Módulo 2

Doze times vão disputar o Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2025. São eles: Caldense (Poços de Caldas), Democrata (Sete Lagoas), Guarani (Divinópolis), Ipatinga (Ipatinga), Mamoré (Patos de Minas), Nacional (Muriaé), North (Montes Claros), Patrocinense (Patrocínio), Uberaba (Uberaba), URT (Patos de Minas), Valeriodoce (Itabira) e VEC (Varginha). O Módulo 2 tem início provável para a segunda quinzena de abril ou começo de maio.