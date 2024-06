Grave acidente entre caminhões deixa motorista ferido na MGC-267

Na madrugada desta terça-feira, 25, por volta das 02h20min, um grave acidente ocorreu no KM 499 da MGC-267, próximo a Bandeira do Sul, envolvendo uma colisão frontal entre dois caminhões. Um dos veículos transportava sucata e o outro, caixas vazias de hortifruti.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi a primeira a chegar ao local, sinalizando e isolando a área para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros, que chegaram logo em seguida.

O caminhão de sucata, que transportava um homem de 28 anos e seu filho de 9 anos, sofreu sérios danos estruturais. O motorista ficou preso entre o banco e o volante, necessitando de técnicas de salvamento veicular para ser resgatado. Ele foi encaminhado consciente e orientado para a Santa Casa de Poços de Caldas, com fraturas no membro inferior esquerdo, no maxilar e escoriações pelo corpo. Felizmente, a criança não sofreu ferimentos.

O outro caminhão, que estava sem carga, tombou sobre o talude após a colisão, apresentando danos significativos na cabine e na carroceria. O condutor, de 51 anos, sofreu apenas escoriações superficiais e foi levado pela PRF para a Santa Casa de Bandeira do Sul.

A Polícia Militar compareceu ao local e assumiu a responsabilidade pela cena do acidente.

