Grave acidente entre ônibus e caminhonete é registrado na MGC 267

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grave acidente entre um ônibus da viação Gardenia e uma caminhonete foi registrado na manhã desta quinta-feira, 21, na MGC 267 no trevo de Serrania, sentido Machado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e oito ficaram gravemente feridas.

O ônibus tombou com o impacto da batida. As aeronaves do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar operam no local, levando as vítimas para os Hospitais de Alfenas.

As equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar Rodoviária das cidades de Alfenas e Machado, também estão dando suporte no local.

As informações estão sendo atualizadas.