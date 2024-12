Grave acidente na zona leste de Poços de Caldas deixa dois mortos e quatro feridos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) na Avenida Presidente Wenceslau Braz, na Zona Leste de Poços de Caldas. O acidente envolveu um veículo com seis ocupantes e resultou em duas mortes e quatro pessoas feridas.

De acordo com as primeiras informações, o grupo estava retornando para Caldas quando o carro perdeu o controle e colidiu violentamente contra um muro. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender à ocorrência. As vítimas fatais, um homem e uma mulher, foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas. As outras quatro vítimas, cujos estados de saúde ainda não foram divulgados, foram levadas para a Santa Casa de Poços de Caldas.

A reportagem segue em atualização.