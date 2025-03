Greve de servidores em Poços de Caldas começa com forte adesão e reivindicações de reajuste

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A greve dos servidores públicos de Poços de Caldas teve início nesta quarta-feira, 5, com grande adesão da categoria. Dezenas de servidores se reuniram pela manhã na sede do Sindiserv para fortalecer o movimento, que exige melhorias nas condições salariais e benefícios.

Os servidores reivindicam um reajuste salarial de 11,8% e o aumento do vale-alimentação de R$ 700,00 para R$ 1.000,00. Em reuniões anteriores com a prefeitura, a última proposta apresentada pela administração municipal foi de um reajuste salarial de 5% e um aumento no vale-alimentação para R$ 770,00. No entanto, a proposta foi considerada insatisfatória pelos servidores, que decidiram pela greve.

O movimento segue por tempo indeterminado e, no primeiro dia, já contou com a participação de servidores de mais de 30 unidades da saúde, educação e outros setores. Embora a greve seja legítima, os servidores estão cientes de que os dias paralisados representam uma suspensão no contrato de trabalho e, portanto, não serão remunerados.

A greve está sendo acompanhada de perto pela Câmara Municipal, que agendou uma reunião para esta semana com representantes do sindicato, a fim de buscar uma solução para a impasse.

A Prefeitura de Poços de Caldas justificou a dificuldade em atender às demandas do sindicato devido ao limite prudencial de gastos com pessoal, já atingido pelo município e notificado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Caso o limite legal seja ultrapassado, o município poderia enfrentar sanções previstas pela Constituição Federal, que proíbe reajustes salariais, novas contratações e programas de recuperação fiscal.