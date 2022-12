Grupo de dança The Trinity apresenta “Estrela de Natal e o Baile Mágico”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O grupo de dança The Trinity apresenta na próxima terça-feira (20), o espetáculo inédito e especial de Natal “Estrela de Natal e o Baile Mágico”, na Praça Dom Pedro II, em Poços de Caldas, a partir das 19h.

O espetáculo traz uma história comovente com teor de comédia, que narra a triste história de uma estrela que tem o brilho diferente das demais, e por isso sofre com o bullying diariamente. Sua única alegria, é estar perto de sua melhor amiga que a incentiva a participar do Baile Mágico para se tornar a grande Estrela de Natal e guiar o Papai Noel em sua jornada na véspera de natal, enquanto ele leva alegria, esperança e renovação para os quatro cantos do mundo.

Com mais de 10 anos de experiência na área, o grupo destaca os estilos diversos de danças urbanas, como Waacking, Vogue, HipHop Old School, Street Jazz e Contemporâneo, com coreografias exclusivas elaboradas especialmente para a apresentação.

The Trinity é formado por Gustavo Leão, Gabriel Barros e João Pedro Thereziano, que têm fomentado o cenário das danças urbanas em Poços de Caldas. Para o espetáculo, conta com a participação especial do dançarino Rhuan Fagundes, além da criação de figurinos e narração de Gabriel Solanno.

A proposta tem apoio da Carvalho Agência Cultural e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Poços de Caldas.

SERVIÇO:

The Trinity apresenta: “Estrela de Natal e o Baile Mágico”.

Data: terça-feira, 20 de dezembro de 2022

Horário: 19h

Local: Praça Dom Pedro II, Centro, Poços de Caldas – MG

*Entrada gratuíta