Grupo de Danças Urbanas “The Trinity” lança a 3º edição do projeto Circuito H2-Q (Hip Hop Queer)

O grupo de dança poços caldense The Trinity, lança nesse ano de 2024 mais uma edição do projeto Circuito H2-Q, que abrange vários estilos de danças urbanas em um único evento. Esse ano o projeto conta com a participação especial de membros de outros grupos de danças urbanas, a fim de unificar a cena Hip Hop do município e compartilhar conhecimento entre os produtores culturais da dança.

O grupo The Trinity é formado pelo dançarino e produtor cultural Gustavo Leão, pelos dançarinos João Pedro Thereziano e Gabriel Henrique Barros, com direção artística de Rhuan Fagundes.

Esse é um projeto aprovado no edital da Prefeitura de Poços de Caldas “Lei Municipal de Incentivo à Cultura”, e é incentivado pelo Resort Village Inn. O projeto também conta com o apoio de parceiros como Carimbo Cultural, Doggy Urban Fine, Festa Black, Galpão das Artes, Studio UP e CEU – Leste.

Para se inscrever no projeto ou tirar dúvidas, basta acessar o perfil do instagram do @The_Trinity e clicar no link da bio. Serão 6 workshops para pessoas de todas as idades, com experiência em dança ou não. O projeto também conta com alimentação disponível para os alunos durante as aulas e é totalmente gratuito.

DATA / HORA / LOCAL:

Dia 30 de novembro, sábado, das 13h às 18h no

STUDIO UP – Rua Dr. Arthur Noronha 27, Cascatinha.

Dia 01 de dezembro, domingo, das 13h às 18h no

GALPÃO DAS ARTES, Rua Benedita Lucas da Silva, 80, Jd Ype.