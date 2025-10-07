Grupo de Inclusão da Alcoa recebe Medalha Superação

07out

Grupo de Inclusão da Alcoa recebe Medalha Superação

Por Notícias

Atualizado em 7 de outubro de 2025

ABLE foi reconhecido pela atuação na busca constante pela promoção de um ambiente cada vez mais inclusivo, diverso e equitativo para as pessoas com deficiência

Fabio Costa e Heloisa Ruggeri receberam a Medalha Superação e o diploma do vereador Aliff
Jimenes (centro)

O ABLE, grupo de inclusão da Alcoa direcionado a pessoas com deficiência (PcD), foi reconhecido com a primeira edição da Medalha Superação, concedida pela Câmara Municipal de Poços de Caldas (MG), em sessão solene na noite de terça-feira, 30 de setembro. A honraria, indicada pelo vereador Aliff Jimenes (PL), reconhece a atuação do grupo de inclusão na empresa e na comunidade.

Desde o seu lançamento, em 2021, o ABLE (sigla em inglês para Alcoanos e Alcoanas indo Além de Expectativas Limitantes), destaca-se na busca constante pela promoção de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, diverso e equitativo para as pessoas com deficiência. Na comunidade de Poços de Caldas, o grupo e seus aliados realizam ações sociais em instituições como o CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) e a ADEFIP (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas), além de apoiarem projetos desenvolvidos pela Alcoa por meio de leis de incentivo e pelo Instituto Alcoa, como o projeto Azulô uma Nova Etapa (Instituto A).

De acordo com Aliff, o grupo inspira a superação de limites e a construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária. “Espero que este exemplo inspire instituições, empresas e cidadãos a abraçarem a diversidade e a promoverem oportunidades para todos, e que nos lembrem, a cada dia, que a inclusão é uma responsabilidade de todos”, pontua.

“Receber a Medalha Superação é um reconhecimento que reforça positivamente a nossa forma de atuação. O trabalho do ABLE impulsiona a inovação e o sucesso do nosso negócio, provando que a inclusão é um valor diário fundamental para a Alcoa”, destaca Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias  e líder do ABLE da Operação da Alcoa em Poços de Caldas, que repreentou a Alcoa junto com Heloísa Ruggeri, gerente de Desenvolvimento de Mineração no Centro de Excelência de Mineração da Alcoa e co-líder global do ABLE.

Sobre a Medalha Superação
Instituída pelo Projeto de Resolução nº 10/2025, de autoria do vereador Ricardo Sabino (PL), a Medalha Superação tem o objetivo de reconhecer pessoas com deficiência que se destacaram por suas trajetórias de superação e também cidadãos e instituições que atuam de forma efetiva na promoção da inclusão, dos direitos e da qualidade de vida das pessoas com deficiência no município de Poços de Caldas. A Medalha será entregue anualmente como parte das comemorações do Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Sobre a Alcoa Brasil
Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e responsabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); dois escritórios: São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

