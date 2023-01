Grupo de Teatro Trancos e Barrancos se apresenta na Urca

O Grupo de Teatro Trancos e Barrancos leva ao palco da Urca, nessa quinta-feira (26), o espetáculo infantil “O Baú Sumiu.”

De acordo com produção da peça teatral, trata-se de uma obra para toda a família. Além de ser um espetáculo muito divertido, a peça tem como objetivo transmitir a todas as crianças, inúmeras mensagens de amizade, amor ao próximo, senso de coletivo, trabalho em equipe, através de diversas ações que também caracterizam práticas de respeito à natureza e ao próximo.

A apresentação faz parte do festival Viva Urca e começa às 20hs.

Elenco

*Tatiane Rodrigues- boneca Emília

*Guilherme Alves – palhaço panqueca

*Luiz Munhoz – bruxo tuberculino

Técnica

Bruna Carolina Vilella campos

Francis Pereira

Rose de Parolis

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.