Grupo de Forró Fina Fulô se apresenta no coreto

O grupo feminino Forró Fina Fulô se apresenta no coreto da praça Pedro Sanches, neste sábado, dia 14, às 20hs. As integrantes, Cibele Zétula, Bomina Bouças, Ivonete Dorr e Giselli Garcia, prometem embalar o sábado a noite com um repertório seleto, saudosista e dançante. Será um show de brasilidade com o intuito de homenagear cantores e compositores do cenário musical nordestino.

Há quatro anos o grupo defende este estilo musical pé de serra, que possui como principal característica os movimentos simples e secos da dança. Isso porque o forró possui forte influência da bachata e da lambada. Os principais artistas que difundiram este gênero no país e que acabou conquistando o mundo são: Luiz Gonzaga, também conhecido como o rei do baião, Jackson do Pandeiro e Marinês que fazem parte do repertório do grupo.

Os instrumentos característicos do estilo musical é a zabumba, tocada pela percussionista Giselli Garcia, já o acordeon, que atua como harmonia principal do grupo, tem no comando Cibele Zétula, uma das poucas mulheres do Sul de Minas entendidas no assunto. O triângulo, que faz parte da percussão da banda, tem na batuta a musicista Ivonete Dorr, e como vocalista e mais nova aquisição do grupo, a consagrada cantora, Bomina Bouças.

Beatriz Aquino