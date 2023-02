Grupo Samba di Vinil se apresenta nesse domingo

O Grupo Samba di Vinil, através do Projeto “Deu Samba” será a atração de encerramento da tarde festiva de “esquenta de carnaval” intitulada “Buteco da Velha Guarda.

O Projeto é uma criação artística voltada ao samba de raiz. Buscando valorizar e difundir a continuidade do samba enquanto símbolo da música brasileira.

O projeto é encabeçado pelo Grupo Samba di Vinil, que além de levar música da melhor qualidade para os quatro cantos da cidade, utiliza essa ação para também realizar palestras que elucidam sobre o samba e suas raízes, além, claro, de abrir espaço para exibição de novos artistas e grupos do gênero.

O evento começa a partir das 15hs no Ginásio Poliesportivo Moleque César, no Cascatinha, berço do samba poços-caldense.

SERVIÇO:

DEU SAMBA – RODA DE SAMBA + Grupo Samba di Vinil

Ginásio Poliesportivo Moleque César, no Cascatinha

DOMINGO 12.01 A PARTIR DAS 15hs

Beatriz Aquino

