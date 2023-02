Grupo Samba do Vô é atração da Caldense nessa quinta feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O grupo Samba do Vô estará de volta à Caldense nesta quinta-feira (16), para levar o samba de raiz aos associados do Clube. O grupo pretende repetir o sucesso da semana passada, quando os sócios compareceram em peso no Piano´s Bar do recinto, para curtir as músicas saudosistas do repertório diferenciado do grupo.

O ambiente festivo e familiar contagiou a todos os presentes na Quinta do Samba, realizada pela Caldense. Desta vez, o local ainda contará com a decoração feita para o Baile Verde e Branco, realizado no último final de semana, para este grito de carnaval.

Se apresentar na Caldense é um orgulho para o grupo, já que foi um dos pioneiros a participar das Quintas do Samba.

Composto por músicos locais, o grupo Samba do Vô há dez anos defende a Bandeira do samba de raiz.

Ainda neste mês, no domingo de carnaval, estarão se apresentando e levando o nome de Poços de Caldas para Andradas, no período da tarde, e à noite, estarão no Bairro Cascatinha, em Poços, a partir das 21h, tocando mais samba, através da programação Oficial da Prefeitura.

Beatriz Aquino