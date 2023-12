Guarda Civil Municipal comemora 30 anos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prefeito Sérgio Azevedo, acompanhado por seu vice, Julio César de Freitas, prestigiou, na manhã desta sexta, 15, a solenidade em comemoração aos 30 anos da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas. O evento aconteceu na sede da GCM e reuniu os precursores da guarda na cidade, assim como integrantes da corporação, autoridades e apoiadores da corporação.

Em seu discurso, o prefeito ressaltou as qualidades da GCM e sua atuação ao longo da história. Agradeceu ao ex-prefeito Luiz Antonio Batista, que criou a guarda, em 1993, e anunciou novos integrantes para a corporação. “A Guarda Municipal é um orgulho para todos nós. Hoje publicamos o primeiro edital de concurso público, que ainda não contempla a GCM, o que deverá ser feito numa próxima etapa. Há 25 anos não é realizado um concurso para guarda municipal. A necessidade de aumento de efetivo é urgente e será realizado no próximo ano. Devemos chamar, de imediato, 50 novos integrantes, com possibilidade de ampliação”, informou o prefeito. Sérgio Azevedo destacou ainda a atuação do secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, um entusiasta da GCM, que não mede esforços para que a corporação seja cada vez melhor.

Hoje, a Guarda Municipal conta com 72 integrantes e possui uma frota composta por 11 motos, quatro caminhões, 2 barcos e 2 jet skis. É dividida nos grupamentos: Operacional, Ambiental, Trânsito, Canil e Patrimonial. Tem como principais atribuições apoio às secretarias municipais, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito, apoio a eventos, ronda escolar, , apoio à Defesa Civil entre outros. Promove, periodicamente, cursos de capacitação e atualização de seus membros. Recentemente, foi criada a Ouvidoria e a Corregedoria da GCM.

O futuro das corporações em todo o país foi destacada pelo diretor da guarda, Inspetor Bastos, que discorreu sobre os feitos da corporação local ao longo dos tempos, destacou a qualidade dos guardas locais e também falou sobre as discussões em nivel nacional sobre as guardas civis no Brasil. “ A evolução das guardas chegou a tal ponto que hoje tramita no Congresso Nacional a PEC 57, já aprovada por unanimidade na Comissão de Segurança Publica da Câmara Federal, transformando as GCMs em Polícias Municipais, assim como as incluindo como integrantes das forças de segurança nacional de segurança pública. Essa conquistas só são possíveis graças ao trabalho constante e o profissionalismo de cada guarda municipal, demonstrando que somos capazes de assumir essas novas funções”.

A solenidade contou ainda com um depoimento do deputado estadual Mauro Tramonte, que foi diretor da GCM local, dizendo que, em 1999 uma comissão de Poços de Caldas foi a Belo Horizonte explanar sobre o grupamento local, despertando nas autoridades da capital mineira o desejo de também fundar a guarda na capital. “Hoje a CGM de BH tem um efetivo de 1200 guardas e tem um pouquinho do DNA da guarda de Poços”, destacou o deputado.

O secretário de Defesa Social Rafael Tadeu também agradeceu a todos os membros da corporação local e ressaltou que o futuro será a criação das Policias Civis. Agradeceu a oportunidade de poder fazer parte desta história e também todo o apoio do prefeito Sérgio Azevedo.

Participaram ainda da solenidade dos 30 anos da Guarda Municipal o empresário Antonio Carlos Molinari e o Chefe de Instrução do TG 04021 subtenente Denis Marins de Paula.

Durante a solenidade, houve homenagens a ex-integrantes da corporação, aos atuais integrantes que e destacaram durante o ano e a apoiadores da Guarda Municipal de Poços de Caldas.

História

A GCM Poços de Caldas foi criada em 15 de dezembro de 1993, no governo do prefeito Luiz Antonio Batista, através da Lei nº04/93 e alterada posteriormente pela Lei Complementar 59/05. Possui Regulamento e Código de Ética. A corporação está alicerçada nos pilares da hierarquia e disciplina, na defesa intransigente dos Direitos Humanos e no respeito à Constituição Federal, na Proteção e Fiscalização dos bens, serviços e instalações municipais e também atua na segurança pública.Hoje conta com 72 integrantes e possui uma frota composta por 11 motos, quatro caminhões, 2 barcos e 2 jet skis

È dividida nos grupamentos: Operacional, Ambiental, Trânsito, Canil e Patrimonial. Tem como principais atribuições apoio às secretarias municipais, fiscalização ambiental, fiscalização de transito, apoio a eventos, ronda escolar, retirada de enxames, apoio à Defesa Civil entre outros. Promove, periodicamente, cursos de capacitação e atualização de seus membros. Recentemente, foi criada a Ouvidoria e a Corregedoria da GCM.