Guarda Civil Municipal terá corregedoria e ouvidoria próprias

A Prefeitura publicou uma lei complementar que institui a criação de uma corregedoria e de uma ouvidoria da Guarda Civil Municipal e também autoriza o efetivo a usar arma de fogo, após observação das determinações do estatuto de armamento.

A lei complementar 247 “altera a Lei Complementar nº 59, de 27 de outubro de 2005, que acrescenta, altera e consolida a legislação que instituiu a Guarda Municipal de Poços de Caldas e dá outras providências e a Lei Complementar nº 100, de 30 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da Estrutura da Administração Direta (…) para reestruturar a Guarda Municipal de Poços de Caldas, criando a Corregedoria e a Ouvidoria do órgão e possibilitando ao seu efetivo utilizar-se de arma de fogo”.

“Os eventos envolvendo os guardas municipais não será mais avaliada por uma comissão sindicante ou comissão de processo administrativo nomeada pela procuradoria. Agora, você passa a ter a corregedoria específica que deverá avaliar a atuação da Guarda Municipal. Assim, tanto denúncias quanto elogios serão encaminhados para a Corregedoria da Guarda Civil Municipal ela”, destaca o secretário municipal de Defesa Social, Rafael Conde.

Uso de armas de fogo

Sobre a utilização de armas de fogo, o secretário explica que será organizado um grupamento específico de GMs que vão portar armas de fogo, após treinamento. Conde informa que este treinamento terá, no mínimo, 53 horas de aulas teóricas e 95 horas de aulas práticas. “Haverá um treinamento correto e adequado com laudos psicológicos e técnicos para que a Guarda Civil possa, num futuro breve, trabalhar armamento letal”, ressalta. Ainda não prazo para o início da capacitação.

30 anos

No dia 15 de dezembro, a Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas completa 30 anos de fundação. Recentemente, a corporação reativou o canil do grupamento e conta com o apoio de um cão farejador nas rondas e buscas de apreensão de drogas. Em 2021, a GM adquiriu um drone, além de inúmeros equipamentos.

A corporação, integrante efetiva da segurança pública, além de proteger bens, serviços e instalações municipais, tem tido papel fundamental na segurança público em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos públicos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.