Guarda Civil recebe novos equipamentos de segurança

Aconteceu na tarde desta terça-feira (05), na sede da Guarda Civil Municipal em Poços de Caldas, a entrega de novas algemas e porta algemas para a corporação.

Ao todo foram entregues 80 novas algemas, juntamente com 80 porta algemas, para munir os GCM’s.

Todas as algemas cumprem os parâmetros de qualidade e tensão exigidos e por estarem novos, proporcionam maior qualidade na prestação dos serviços.

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde falou sobre a importância desta atenção com a Guarda Civil Municipal. “Há muito tempo que a corporação não recebia novas algemas e porta algemas, ou de forma geral equipamentos de segurança. Temos tido esta atenção necessária, com objetivo em aprimorar ainda mais o serviço oferecido pela Guarda em Poços de Caldas.”

Esteve presente ainda na solenidade o vice-prefeito Júlio César de Freitas e demais Guardas Civis Municipais.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.