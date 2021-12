Guarda Municipal completa 28 anos em Poços de Caldas

A Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas completa, neste dia, 15 de dezembro, 28 anos de fundação. Hoje, a corporação possui 78 guardas, divididos nos grupamentos Ambiental, Operacional, Trânsito e Patrimonial. A data foi comemorada com um café da manhã, na sede da GCM, com a presença do prefeito Sérgio Azevedo e dos secretários municipais de Defesa Social, Rafael Tadeu e Ana Alice de Souza (Administração).

Para o atual diretor da Guarda Municipal, inspetor Marcelo Bastos, trata-se de uma data muito importante para a corporação. “Temos muito orgulho em servir a população de Poços. Gostaria, nesta data , de parabenizar a todos os guardas municipais pelo seu empenho no desenvolvimento de suas funções. São eles que fazem da nossa GCM uma referência não só em Minas Gerais mas em todo o país. Estamos vivendo um momento de transição, nos adequando à Lei13.022, que é o marco regulatório das Guardas Municipais no Brasil e dentro em breve teremos muitas novidades”, ressalta o diretor.

A corporação possui 8 viaturas, 8 motos, sendo 4 adquiridas recentemente e 2 jet-skis, além de uma caminhonete e um veículo Uno, para o grupamento ambiental. São atendidas ocorrências por toda a cidade, realizando um trabalho integrado com a Polícia Militar. De 1º de janeiro até 15/12, foram 1.086 ocorrências registradas.

O Secretário de Defesa Social destaca os investimentos realizados pela atual administração para a constante melhoria dos trabalhos realizados pela GCM. “Os Guardas Civis Municipais são essenciais para toda a cidade. É um serviço muito importante e que temos tratado como prioridade. Felizmente, estamos conseguindo equipar cada vez mais a corporação. Só neste ano, já foram cerca de R$500 mil investidos em novos equipamentos. Aproveito para parabenizar a todos esses profissionais empenhados na segurança de nossa cidade”. Durante o café da manhã, o prefeito também parabenizou os guardas municipais e anunciou melhorias para a corporação, como a tão sonhada sede própria, que pretende entregar no decorrer deste seu segundo mandato.

Durante este ano, a GCM recebeu novos equipamentos como coletes balísticos, capacetes, algemas, botas , bicicletas elétricas e quatro novas motocicletas. Também foram adquiridos equipamentos antimotim, como escudos, capacetes, cotoveleiras e joelheiras. Além disso, conta com um drone registrado na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), utilizado no patrulhamento. A administração tem investido também na oferta de cursos pata a constante capacitação dos guardas municipais.

