Guarda Municipal vence mais uma etapa da Copa Internacional de Mountain Bike

O Guarda Civil Municipal, Flávio Andrade de 43 anos, do Grupamento Ambiental de Poços de Caldas, se destacou novamente em mais uma etapa da Copa Internacional de Montain Bike (CMTB).

A competição ocorreu no último fim de semana (de 01 a 03/10) em Araxá. O Guarda que também é ciclista, garantiu nesta segunda fase novamente o 1º lugar na categoria Segurança Pública.

No mês de setembro na primeira etapa ocorrida, ele já tinha se destacado quando conquistou também o 1º lugar na categoria Segurança Pública, na cidade de Congonhas.

O próximo desafio de Flávio que já pratica a modalidade há 5 anos, será em Taubaté na terceira etapa da Copa Internacional de Montain Bike.

