GUAXUPÉ- PCMG participa de reunião do Conselho Municipal de Direitos da Mulher

No fim da tarde desta segunda-feira (10/04) a PCMG participou da reunião mensal do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Guaxupé.

Na ocasião a Delegada Mireli Mafra, nova responsável pela DEAM local se apresentou, deixando a disposição os serviços da PCMG e pontuando a importância de um trabalho mais fluido entre as diversas instituições atuantes na defesa pela mulher.

Além de outras pautas, tratou-se sobre diversas ações futuras para fortalecimento da independência e auto afirmação da mulher

Guaxupeana.

A Delegada Mireli ainda pontuou “a Polícia Civil desenvolve um trabalho técnico e comprometido no suporte a mulher vítima de violência, garantindo um atendimento humanizado a mulher mineira.”

Fonte: Polícia Civil

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.