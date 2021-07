Guias vencidas do IPTU 2021 podem ser reemitidas online

O pagamento da primeira parcela do IPTU 2021 ou cota única, começou na última quinta-feira (08), e segue até o próximo dia 14 de Julho. Para pagamento, os contribuintes podem procurar os seguintes bancos cadastrados:

Caixa Econômica Federal

Banco do Brasil

Itaú

Sicoob

Santander

Mercantil do Brasil

O pagamento pode ser feito também em Casas Lotéricas ou Correspondentes Bancários.

Caso o contribuinte tenha perdido o prazo de pagamento previsto no carnê, a emissão das novas guias com vencimento atualizado pode ser feito de forma online; sem a necessidade do comparecimento presencial.

Basta acessar o site da Prefeitura (www.pocosdecaldas.mg.gov.br), e na página inicial na aba “PARA VOCÊ”, clicar em IPTU.

