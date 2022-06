Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

HAMBÚRGUER COM PEPPERONI & TAÇA GELADA DE PÊSSEGO

INGREDIENTES DO HAMBÚRGUER

500g. de carne bovina moída

100g. de salame tipo pepperoni

1 cebola

4 dentes de alho

1 colher de sopa rasa de páprica picante

1 colher de sopa rasa de erva doce

1 colher de sopa rasa de molho inglês

1 colher de sopa rasa de gengibre

Sal, azeite de oliva, manteiga, salsinha e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Passe pelo processador de alimentos, o salame, cebola, alho e pimenta. Misture na carne, a páprica, erva doce, molho inglês, salsinha, amasse bem, junte o processado, sove até homogeneizar, separe em porções no tamanho de hambúrgueres e grelhe em frigideira untada com azeite e manteiga.

Sirva regado com molho barbecue acompanhado de verdura refogada e macarrão.

INGREDIENTES DAS TAÇAS GELADAS

1 lata de pêssego em conserva sem a calda

1 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 envelope de gelatina sem sabor

½ xícara de chá de água

1 colher de sopa de gengibre fresco

PREPARO

Dissolva a gelatina na água e bata no liquidificador com creme de leite, leite condensado e gengibre. Distribua em taças decore com chocolate derretido com creme de leite e fatias de pêssego.

Sirva gelado e receba os abraços.