Helicóptero cai em lago de Capitólio e deixa três feridos

Bombeiros de Capitólio buscam resgatar mais uma vítima

Um helicóptero caiu na manhã desta terça-feira (2) em um lago na cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a informação inicial é de que a aeronave transportava quatro pessoas, incluindo o piloto, no momento do acidente.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante a queda e foram encaminhadas a hospitais. Uma quarta vítima teria afundado junto com o helicóptero e os bombeiros tentam resgatá-la.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para apurar a ocorrência envolvendo a aeronave PP-MMA.

Os investigadores, do serviço regional do Cenipa no Rio de Janeiro, farão a coleta de dados, preservação de indícios e a verificação inicial de danos à aeronave, entre outras informações.

Na segunda-feira (1º), um helicóptero desapareceu no litoral paulista. Segundo a FAB, as buscas pela aeronave seguem nesta terça-feira.

*Matéria alterada às 12h10 para acréscimo de informações.

Fonte: Agência Brasil

