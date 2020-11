Hemocentros se unem em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a campanha “Somos todos do mesmo Sangue”, hemocentros de todo o país se unem durante a última semana do mês, com o objetivo de homenagear o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. A ação, que começou no dia 23 e vai até o dia 28, é inédita e visa a destacar a importância desse gesto, sobretudo durante a pandemia, período onde houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil.

Cada hemocentro vai desenvolver ações locais para incentivar a causa de doação de sangue. Em Minas Gerais, a Fundação Hemominas realizará diversas atividades em suas 22 unidades espalhadas no estado. Além da distribuição de brindes, lanches especiais e diplomação de doadores, a instituição homenageará os doadores com clipe musical, apresentações artísticas, distribuição de lembranças doadas por vários parceiros e live comemorativa com a presidente da Hemominas, Júnia Cioffi, o Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, com participação de doadores.

Outra homenagem aos doadores será prestada pelo médico e cantor lírico Alexandre Carvalho, triagista na unidade da Hemominas no HJK, e a vencedora do The Voice Brasil 2017, Samantha Ayara, que gravaram um vídeo interpretando a música The Prayer, uma oração em forma de canção. Uma amostra do áudio pode ser apreciada seguindo o link:

Para abrilhantar ainda mais a campanha e a celebração do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, a Hemominas convocou um time de artistas mineiros, que aceitaram participar espontâneamente da moblização como embaixadores da causa. São eles: Carlos Nunes, Celso Adolfo, Cláudio Venturini, Fernando Ângelo, Fernanda Takai, Júlia Rocha, Ricardo Nazar, Saulo Laranjeira e Telo Borges. Os embaixadores gravaram vídeos parabenizando os doadores e convocando a população a doar. Eles serão exibidos no decorrer da próxima semana.

No Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue (25), o Cristo Redentor, monumento escolhido para simbolizar a campanha “Somos todos do mesmo sangue”, receberá uma bolsa de sangue e será iluminado na cor vermelha, representando todos os hemocentros participantes que lutam diariamente para manter seus estoques em níveis adequados.

Doações

Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população doa sangue de forma regular. Esse número fica um pouco abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), mas bem atrás dos 5% registrados em países da Europa. As doações constantes são essenciais para os estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas em tratamentos contra o câncer, por exemplo.

Agende sua doação

Com o objetivo de organizar o fluxo de atendimento, evitando aglomerações para que as doações de sangue ocorram da forma mais segura possível, a Fundação Hemominas orienta a população para que agende suas doações online ou pelo MGapp – Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.

Horários

Excepcionalmente, durante a pandemia COVID-19, o horário de funcionamento da unidade de Poços de Caldas para doação de sangue será: Segunda, terça e sexta-feira das 7h às 11h30; quarta e quinta-feira das 7h às 11h30 e das 16h às 20h. Posteriormente, o horário de atendimento voltará ao normal.