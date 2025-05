Hemominas de Poços de Caldas faz apelo por doações de sangue durante o período de frio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Fundação Hemominas está promovendo, em todo o Estado de Minas Gerais, uma campanha para reforçar os estoques de sangue, que sofrem queda significativa durante o período de clima frio e seco. Em Poços de Caldas, a unidade local faz um apelo à população para que agende sua doação e contribua com esse ato de solidariedade que salva vidas.

De acordo com a Fundação, o comparecimento de voluntários às unidades costuma cair drasticamente nesta época do ano, comprometendo a manutenção dos estoques. Os tipos sanguíneos ‘O’ positivo e ‘O’ negativo são os mais afetados, devido à sua ampla possibilidade de uso em transfusões. Os tipos A+ e A- também estão em estado crítico, enquanto os tipos B e AB estão em nível de alerta.

Segundo Lauricéia Esteves, captadora da unidade de Poços de Caldas, o momento exige atenção.

“O estoque de sangue está passando por um momento delicado, em que vários tipos estão em estado crítico. Com a queda das temperaturas, os doadores se afastam das unidades de coleta, o que já tem causado uma redução significativa no estoque. Outro fator é o aumento dos sintomas gripais: pessoas com gripe não podem doar, por uma questão de segurança tanto para quem doa quanto para quem recebe. A combinação do frio com o aumento de casos gripais deixou nosso estoque muito baixo. Vários pacientes estão aguardando transfusão sanguínea para tratamentos, cirurgias ou até mesmo para terem suas vidas salvas”, alerta Lauricéia.

A Hemominas de Poços de Caldas reforça a importância do agendamento prévio, que pode ser feito de maneira rápida e prática pelo aplicativo MG App – Cidadão. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30, e o telefone para mais informações é (35) 2101-9300.

A unidade está localizada na Avenida José Remígio Prezia, 303 – Jardim dos Estados.

Doe sangue. Salve vidas.