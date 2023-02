Hemominas inicia campanha de doação de sangue durante carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Fundação Hemominas convida os foliões a fazerem doação de sangue no período que antecede o Carnaval. Como durante esse período as doações caem significativamente, a fundação intensifica a campanha para que o banco de sangue não chegue ao seu limite, já que o número de acidentes costuma aumentar devido a maior movimentação nas estradas.

Visando manter o fornecimento de sangue para os serviços rotineiros – pacientes com doenças hematológicas e cirurgias eletivas – a Hemominas precisa estar preparada para atender às urgências e emergências que chegam aos hospitais públicos e particulares conveniados em toda Minas Gerais.

A fundação convida então todos os blocos e escolas de samba a formarem um cordão de solidariedade e convocar toda a população mineira a fazer uma doação de sangue em qualquer uma de suas unidades.

“Essa campanha abrange todas as unidades do hemominas, para divulgarmos a necessidade das pessoas virem doar sangue antes do carnaval. Pois é um feriado prolongado, onde ocorre a diminuição no número de doadores e uma época que também pode ocorrer um aumento da demanda de sangue devido à acidentes”, disse a captadora da Hemominas, Maria Lauriceia Esteves Cardoso.”

Horários para doação em Fevereiro

Segunda a sexta – 07h às 11h30

Quarta-feira – 16h às 20h

Sábado (04/02) – e 07h às 11h 30

segunda de carnaval (20/02) – de 07h às 11h30

Como aderir

As escolas de samba e os blocos caricatos e de rua podem participar da campanha gravando um vídeo, alertando os foliões para a necessidade de doar sangue antes de cair na folia! O vídeo será veiculado nas redes sociais da Hemominas (@hemominas) em post colaborativo e, ao enviar o vídeo, os participantes estarão concordando, voluntariamente, em ceder o uso da sua imagem para captação de doadores durante o Carnaval 2023. Não haverá, em nenhuma hipótese, cachê ou ajuda financeira para os que concordarem em participar.

Independentemente do envio do vídeo, será muito importante que os blocos e escolas de samba, durante seus ensaios e desfiles, incentivem seus seguidores a realizar uma doação de sangue no período que antecede o Carnaval e depois da festa também.

A Hemominas está habituada a receber grupos e caravanas de doadores durante todo o ano. E cada bloco e/ou escola de samba pode entrar em contato com o setor de captação de doadores da unidade Hemominas mais próxima para receber as informações sobre como realizar a doação em grupos, caso prefiram comparecer em conjunto para fazer a doação. Os endereços, horários de atendimento e contato das unidades em todo o estado podem ser encontrados neste link.

Beatriz Aquino