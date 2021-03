Higienização das ruas de Poços de Caldas é intensificada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As equipes da Prefeitura estão fazendo a higienização de mais ruas e mais pontos, na área central e nos bairros. A limpeza, que vem sendo feita na cidade desde o dia 24 de março de 2020, funciona no combate ao coronavírus e não oferece risco à população. A pulverização da solução à base de cloro e água (hipoclorito de sódio) em alta concentração, com detergentes aromatizantes, passa a ser feita 3 dias na semana, sempre durante a madrugada. “Com o aumento de casos da doença, nós intensificamos ainda mais a limpeza e ampliamos os locais. Estamos fazendo na área central, zona sul, no Marco Divisório, nos locais de feiras livres, em toda a cidade”, explicou Antônio Donizette, secretário de Serviços Públicos.

A higienização é realizada em ruas e calçadas de pontos públicos e privados com grande concentração de pessoas; como postos de saúde, hospitais, rodoviária, terminais e pontos de ônibus, supermercados, mercado, banheiros públicos, bancos, lotéricas, academias ao ar livre, entre outros. A solução é preparada pelos técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e os servidores utilizam equipamentos de proteção individual durante a aplicação.